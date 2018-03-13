Газотранспортна система має залишитись у власності народу!

Фракція «Батьківщина» звернулась до Генеральної прокуратури та НАБУ щодо намірів незаконної приватизації української газотранспортної системи. Як заявив народний депутат Сергій Власенко на засіданні Погоджувальної ради лідерів парламентських фракцій та комітетів, влада знову готує великий «пограбунок» українців.
Представник фракції закликав лідерів фракцій об‘єднатися навколо законопроекту, внесеного «Батьківщиною», про заборону тіньової приватизації та будь-яких маніпуляцій зі структурою власності української ГТС. Голосування за цей законопроект буде справжнім тестом для парламенту на патріотизм і на захист національних інтересів. «Батьківщина» вважає, що українською ГТС має управляти винятково українська державна компанія зі стовідсотковою державною власністю.
Також, у партії наголошують, що Стокгольмський арбітраж розвіяв міфи про газові контракти Юлії Тимошенко, визнавши їх вигідними для України. Рішення щодо обох газових контрактів (контракт про купівлю-продаж та про транспортування газу) ухвалювалось якраз на підставі газових контрактів 2009 року. В свою чергу, Стокгольмський арбітраж відхилив абсолютно необґрунтовані та непродумані вимоги Росії, які не базуються на цих контрактах та примусив Росію виконати вимоги цього документу і доплатити 4,6 млрд. доларів, які не доплачені впродовж 2011-2017 років.
Сергій Власенко впевнений в тому, що було би чесно Петру Порошенко вийти й публічно подякувати Юлії Тимошенко за підписання цих контрактів, які принесли сьогодні в український бюджет мільярди гривень. Ця ситуація ще раз підтверджує, що весь бруд, який лився на лідера «Батьківщини» усі ці роки, був штучно зманіпульованим.