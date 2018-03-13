Юліана Козаченко: “Запорізькі підприємства забезпечили до бюджетів майже 71 мільйон гривень “екоподатку”

На реалізацію програм із поліпшення екологічної ситуації запорізькі платники направили з початку року 71 мільйон гривень (без показників великих підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження екологічного податку порівняно з минулорічними зросли на 14,8 мільйона.
Від загальної суми близько 39 мільйонів надійшло до місцевих бюджетів, це на 8 мільйонів більше, ніж торік. До державного бюджету сплачено 32 мільйони, що на 6,7 мільйона перевищує дані січня-лютого 2017 року.
Лідери з наповнення бюджету “екоподатком” – підприємства м. Енергодар, які забезпечили 57,7 мільйона, платники Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів спрямували до скарбниць майже 6,2 мільйона, м. Запоріжжя – більш ніж 4 мільйони, Мелітопольського та Приазовського районів – 855 тисяч тощо.
У поточному році у Запорізькій області понад 2,7 тисячі підприємств під час своєї діяльності здійснюють викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, у водні об’єкти або розміщують, утворюють чи зберігають радіоактивні відходи та є платниками екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області