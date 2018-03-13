Лекція-майстерклас-концерт Евгена Жайворонкова та Тетяни Дудки «Етно-інструменти — культурологічний зв’язок століть»

Книгарня «Є» та ГО “Товариство української культури “Чумацький шлях” запрошують на лекцію-майстерклас-концерт Евгена Жайворонкова та Тетяни Дудки (дует «Жайворонки») «Етно-інструменти — культурологічний зв’язок століть» . Захід відбудеться 15 березня, початок – о 18:30
Лекція про історію етно-інструментів від панфлейти ( 5ст. до н.е.) до сьогодення від етно-фольк дуету «Жайворонки», який володіє грою на багатьох народних інструментах: панфлейта, сопілка, кобза, окарина, козобас, бугай, доуденцівка тощо. Багато цікавих народних музичних інструментів було несправедливо забуто, а під час панування радянської влади етнічна пам’ять стиралася навмисно. Тому зараз на часі впровадження автентичних етно-інструментів в сучасну музику. Про все це розповідатимуить під час леції Євген Жайворонков і Тетяна Дудка. А на прикінці заходу на всіх чекають майстер-клас з гри на різних інструментах і виступ дуету.
В складі етно-фолк дуету «Жайворонки» – Євген Жайворонков і Тетяна Дудка. Володіють грою на багатьох народних інструментах, мають в репертуарі народні, козацькі пісні і інитрументальні п’єси у власному аранжуванні. Дует є призером і лауреатом багатьох всеукраїнських і міжнародних етно-фестивалів і конкурсів.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903
Вхід вільний.