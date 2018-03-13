У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в трамваї

13 березня о 06:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на кінцевій зупинці міського транспорту по вул. Магістральна сталося загоряння у трамваї.
Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що горить кабіна водія трамвая, який складається з одного вагону. Пасажири, які знаходились всередині вийшли самостійно до прибуття підрозділів ДСНС.
О 06:52 рятувальники локалізували пожежу, а о 07:05 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення займання.
Ніхто з пасажирів не постраждав.
Ймовірно, причиною пожежі стало коротке замикання. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.