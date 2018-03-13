У Запорізькій області бійці ДСНС ліквідували пожежу у господарчих будівлях

12 березня о 17:08 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Центральній в с. Кам’яне Вільнянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кінці вулиці горять три господарчі споруди та дах гаражу на загальній площі 60 кв.м.
О 18:10 пожежу локалізували, а о 18:40 – повністю ліквідували горіння.
В результаті події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Від ВПК Виправної колонії №101 залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС вивільнили вантажний автомобіль, який загруз у багнюці
12 березня о 10:55 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на автошляху Запоріжжя-Донецьк в межах смт. Новомиколаївка загруз у багнюці вантажний автомобіль «Мерседес».
Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули вантажівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги. В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС провели демеркуризацію в приміщенні
12 березня о 14:45 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вул. Дорошенко в Хортицькому районі сталася подія.
На місце події виїхала 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
По прибуттю, в ході обстеження місця події встановили, що в приміщенні, при використані господарі квартири пошкодили медичний градусник та стався вилив ртуті.
Бійці ДСНС зібрали ртуть в окрему ємність з розчином марганцівки. Після чого провели санітарну обробку приміщення миючими засобами.
Ваші дії, якщо розбили ртутний градусник:
– виведіть з приміщення всіх людей, у першу чергу дітей, інвалідів, людей похилого віку;
– відчиніть настіж усі вікна у приміщенні;
– максимально ізолюйте від людей забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
– захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;
– негайно починайте збирати ртуть: збирайте спринцівкою великі кульки і відразу скидайте їх у скляну банку з розчином (2 г перманганату калію на 1 літр води), більш дрібні кульки збирайте щіточкою на папір і теж скидайте в банку. Банку щільно закрийте кришкою. Використання пилососу для збирання ртуті – забороняється;
– вимийте забруднені місця мильно-содовим розчином (400 грамів мила і 500 грамів кальцинованої соди на 10 літрів води) або розчином перманганату калію (20 грамів на 10 літрів води);
– зачиніть приміщення після обробки так, щоб не було сполучення з іншими приміщеннями і провітрюйте протягом трьох діб;
– утримуйте в приміщенні, по можливості, температуру не вище 18-200С для скорочення термінів обробки протягом проведення всіх робіт;
– вичистіть та промийте міцним, майже чорним розчином марганцівки підошви взуття, якщо ви наступили на ртуть.
Якщо ртуті розлито більше, ніж у градуснику:
– зберігайте спокій, уникайте паніки;
– виведіть з приміщення всіх людей, надайте допомогу дітям, інвалідам та людям похилого віку – вони підлягають евакуації в першу чергу;
– захистіть органи дихання хоча б вологою марлевою пов’язкою;
– відчиніть настіж усі вікна;
– ізолюйте максимально забруднене приміщення, щільно зачиніть всі двері;
– швидко зберіть документи, цінності, ліки, продукти та інші необхідні речі;
– вимкніть електрику та газ, загасіть вогонь у грубах перед виходом з будинку;
– негайно повідомте до служби порятунку «101» або до поліції за телефоном «102».
Боротьба з великою кількістю ртуті та її парів дуже складна. Хіміки називають її демеркуризацією.