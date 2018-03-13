У Запорізькій області на пожежі загинув власник оселі

У Запорізькій області на пожежі загинув власник оселі

13 березня о 08:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Центральній с. Шелюги Якимівського району.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горить телевізор, домашні речі та меблі на загальній площі 6 кв.м.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 61-річний власник будинку.

Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. 

О 08:49 вогнеборці локалізували пожежу, а о 09:45 – повністю ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За фактом відповідними органами ведеться розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.

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