У Запорізькій області внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

Водій не вибрав безпечну швидкість та допустив перекидання автомобіля. Внаслідок аварії двоє пасажирів загинули. Водій транспортного засобу затриманий. Відкрито кримінальне провадження.
10 березня близько 01:00 на вулиці Почтовій в селі Приморський Посад в Приазовському районі водій автомобіля «ВАЗ-21099», мешканець Мелітополя 1995 року народження, не вибрав безпечну швидкість руху, не впоралася з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу.
В транспортному засобі знаходилось водій та троє пасажирів. В результаті аварії жінка 1997 року народження загинула на місці події. Чоловік 1995 року народження від отриманих тілесних ушкоджень загинув в лікарні. Ще одна пасажирка 1997 року народження та водій не постраждали.
Водія затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що дільничні затримали зловмисника, який незаконно заволодів автомобілем на території міста Токмак.
Відділ комунікації поліції Запорізької області