Все, що Ви бажаєте знати про вибір професії на «Прямій лінії»

У Запорізькій області на фінальну пряму виходить Місячник профорієнтації, який проводиться службою зайнятості.
Ця акція націлена ознайомити молодь з розмаїттям професій, потребами ринку праці, основними кроками правильного вибору професії та, головне, допомогти молоді у професійному самовизначенні.
Якщо Ви ще не визначилися із вибором майбутньої професії або бажаєте отримати консультацію, розробити перспективний профорієнтаційний план дій чи пройти професійне діагностування, запрошуємо Вас 16 березня з 10.00 до 15.00 звертатись на «Пряму лінію» за телефоном (061)239-87-17 . Фахівці з профорієнтації Запорізького обласного центру зайнятості нададуть
відповіді на всі Ваші питання.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної
роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47