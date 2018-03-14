Читайте у газеті “Запорізька правда” за 15.03.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 15 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди» присвячений Дню українського добровольця
Творчий колектив газети зробив свіжий випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Але з огляду на свято, тематичний баланс публікацій ми зрушили на користь воїнів-захисників України, які за покликом серця встали на шляху агресора і ведуть боротьбу за незалежність нашої Батьківщини.
Як люди стають добровольцями і чому Донбас- це Україна?
«Запорізька правда» досліджує ці питання у історичному ракурсі та з огляду на реалії сьогодення.
Відома запорізька активістка – волонтерка, а згодом і снайперка ЗСУ Юлія Матвієнко сповідується, як зробила свій вибір бути добровольцем.
У рубриці «Добровольці Божої чоти» ми розкажемо про хлопців з Луганщини та Донеччини, які віддали свої життя за визволення українського Донбасу від агресора.
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами. Тож у рубриці «Історичний ракурс» ви дізнаєтесь, як 100 років тому, відколи російський уряд наприкінці XVIII ст. ліквідував останні козацькі полки, і Україна понад століття не мала власного війська, точнісінько як і тепер, українську армію відродили добровольці. Про це читайте у «Запорізькій правді».
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
– Нині ж поговоримо про видатну українську сучасну естрадну діячку, яка стала зіркою української культури. Ассія Ахат – це творчий псевдонім чи справжнє ім’я видатної виконавиці? Чому класична скрипалька вирішила змінити стиль виконання? І багато інших цікавих подробиць із життя української зірки читайте в ексклюзивному інтерв’ю відомої естрадної діячки, яке пані Ассія Ахат дала газеті «Запорізька правда» напередодні свого концерту у Запоріжжі.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині розкажемо про дивовижну за розмірами ландшафтну інновацію, що виникла раптово переважно на зупинках громадського транспорту.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.