Гурт «3029» зайняв перше місце на конкурсі « Спадщина»

13 березня, військовий гурт «3029» військової частини 3029 Національної гвардії України прийняв участь у щорічному обласному конкурсі творчості патріотичного спрямування «Спадщина», який відбувся в комунальному закладі «Обласний центр патріотичного виховання молоді» міста Запоріжжя.
Цього річ відбувся XVII обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2018». Військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення вже в друге приймають участь в даному патріотичному конкурсі. В обласному творчому конкурсі також взяли участь дорослі та юні таланти запорізької області, які виступили з чудовими пісенними номерами та хореографічними танцями.
Військовий гурт «3029» виступив на конкурсі з українською народною, патріотичною піснею та посів перше місце у зональному турі в номінації «Коли співають солдати» та пройшли в обласний фінал.
«Щиро вітаємо гурт «3029» з перемогою в номінації! З нетерпінням будемо чекати вас в фінальному турі…» – промовила директор КЗ «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Марина Шконда.