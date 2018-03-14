Юліана Козаченко: “Надходження ПДВ у Запорізькому регіоні перевищили півмільярда гривень”

За два місяці 2018 року суб’єкти господарювання сплатили до державного бюджету 523 мільйони гривень податку на додану вартість (без врахування даних великих платників податків, які обліковуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Говорячи про надходження, в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко повідомила, що порівняно з минулорічними показники збільшились на 136 мільйонів або на 35 відсотків.
З початку року запорізькі платники задекларували зростання обсягів поставок майже на 4 мільярди гривень, відтак нарахування на оподатковувані операції підвищились на 132,4 мільйона. Лише у лютому сплата ПДВ з вироблених в Україні товарів склала близько 200 мільйонів, що перевищує результати аналогічного періоду минулого року на 77 мільйонів.
Найбільші надходження до державної скарбниці у січні-лютому забезпечили підприємства та підприємці обласного центру, які перерахували більш ніж 300 мільйонів гривень ПДВ, що на 112 мільйонів більше, ніж торік. Платники Мелітопольського та Приазовського районів направили майже 42 мільйони, Бердянського та Приморського районів – 38 мільйонів, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 32 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 25,4 мільйона тощо.
Усього в Запорізькій області на обліку перебуває 8,9 тисячі платників ПДВ – юридичних та майже тисяча фізичних осіб.
Головне управління ДФС у Запорізькій області