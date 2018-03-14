На Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного у збуті наркотиків

Працівники Вільнянського відділення поліції викрили зловмисника, який збув наркотичну речовину. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.
13 березня у місті Вільнянськ працівники поліції затримали чоловіка 1993 року народження, який збув наркотичний засіб. У громадянина правоохоронці виявили наркотичну речовину («канабіс»).
На даний час вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання стосовно нього запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За санкцією статті затриманому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 177 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що поліцейські викрили двох зловмисників, які займалися збутом наркотичної речовини на території Бердянського району.
Відділ комунікації поліції Запорізької області