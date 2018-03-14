Підприємці починають подавати перші заявки для участі в конкурсі, який оголосив міський голова Володимир Буряк

У Запоріжжі стартував міський конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території, який буде проходити з 1 березня по 27 квітня. Про його проведення оголосив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.
Міський голова підписав розпорядження від 21.02.2018 №58р «Про затвердження Положення про міський конкурс на краще утримання прилеглої території та об’єкту ведення господарської діяльності». Конкурс проходить з 1 березня по 27 квітня. Його організаторами є районні адміністрації Запорізької міської ради. Взяти участь в конкурсі мають право будь-які суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності, розміщені на території Запоріжжя, які до 20 квітня направлять на електронну або поштову адресу відповідної районної адміністрації заяву про участь з необхідними додатками.
З Положенням про конкурс, умовами участі в ньому, переліком необхідних документів можна ознайомитися на офіційному сайті Запорізької міської ради в розділі «Документи» (http://zp.gov.ua/uk/documents/item/27008). Також на сайті міститься інформація про поштові та електронні адреси районних адміністрацій (http://zp.gov.ua/uk/page/rajony).
– Вибрати кращих, нагородити, сказати їм спасибі – це не головне завдання конкурсу. Його мета – залучення підприємців до спільної роботи з благоустрою міста. Ми не перекладаємо обов’язки по прибиранню, благоустрою, утриманню територій на плечі малого та середнього бізнесу. Однак порядок повинен бути всюди, як на міських, так і на приватних територіях, – впевнений міський голова Володимир Буряк.
За словами голови районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району Валерія Мостового, пройшло не так вже й багато часу з моменту оголошення конкурсу. Однак в Олександрівському районі перші підприємці вже висловили бажання взяти участь у ньому.
– Перші п’ять заявок в Олександрівському районі вже подано. Багато підприємців вивчають умови конкурсу, щоб подати заявки пізніше. Час до 20 квітня ще є. Для підприємців важливо, що це загальноміський конкурс, який проходить під патронатом міського голови Володимира Буряка, – зазначив Валерій Мостовий.
При визначенні переможців враховуватиметься цілий ряд факторів. Серед них зовнішній вигляд об’єкта, озеленення, малі архітектурні форми. Кращих визначить конкурсна комісія. Переможців планується нагородити в урочистій обстановці.
Раніше подібні конкурси в Запоріжжі проводили тільки до якихось свят, Дня міста. Наприклад, визначалися переможці на краще новорічне оформлення торговельних об’єктів. Міський голова Володимир Буряк вирішив змінити такий підхід, оголосивши в цьому році проведення абсолютно нового конкурсу, адже місто має бути чистим і упорядкованим завжди, а не тільки напередодні свят, урочистих дат.
Голова Олександрівського району Валерій Мостовий впевнений, що участь в конкурсі надасть запорізьким підприємцям нові можливості. Про переможців завдяки ЗМІ дізнається все місто, тисячі запорожців і гостей міста, що стане додатковою рекламою для бізнесу.
Одними з перших заявку для участі в конкурсі в Олександрівському районі подали керівники кондитерської «O’Cacao».
– Все починається зі входу. Повинно бути комфортно, затишно, чисто. Це необхідно і нам для залучення додаткових клієнтів. Ми це робимо. Впорядковано територію, є озеленення, декорування. Поруч з кондитерської облаштований дитячий майданчик, – розповів керівник кондитерської Валентин Корін.
Бере участь в конкурсі і торгово-розважальний комплекс «Сity Mall». Тут кажуть, що завжди приділяли особливу увагу утримання прилеглої території. Виконано озеленення, регулярно проводиться прибирання.
– Подібні конкурси є стимулом для того, щоб запоріжці жили в красивому місті, а до Запоріжжя приїжджали туристи. Завжди беремо участь в соціальних проектах. У минулому році встановили біля торгового центру унікальні лавочки, які чеська компанія виготовляє для різних країн світу, – зазначила директор ТРК «Сity Mall» в Запоріжжі Вардуі Патракова.
Підприємці починають подавати перші заявки для участі в конкурсі, який оголосив міський голова Володимир Буряк
У Запоріжжі стартував міський конкурс серед підприємців на краще утримання прилеглої території, який буде проходити з 1 березня по 27 квітня. Про його проведення оголосив на своїй публічній сторінці в соціальній мережі «Фейсбук» міський голова Володимир Буряк.