У Бердянську поліцейські оперативно затримали квартирного крадія

Завдяки небайдужим громадянам співробітники Бердянського відділу поліції оперативно затримали зловмисника, який підозрюється у скоєнні крадіжки. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.
14 березня близько 3 години ночі невідомий зловмисник розбив скло вікна однієї з квартир на першому поверсі будинку по вулиці Ля-Сейнська в місті Бердянськ та скоїв крадіжку майна.
До Бердянського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про підозрілий шум та гуркіт.
На місце події терміново прибула група реагування поліції. Раніше неодноразово засудженого громадянина 1968 року народження затримали та доставили до відділу поліції. Викрадене вилучено.
ловмисника перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Загалом з початку року запорізькими поліцейськими 752 особам повідомлено про підозру у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, що дільничний офіцер поліції затримав зловмисника, який у Мелітополі скоїв крадіжку кабелю на суму близько 28 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області