У м. Бердянськ вогнеборці ліквідували 2 пожежі на відкритій території

13 березня о 12:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Курортна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить очерет на загальній площі 1 га.
О 13:10 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:15 – повністю ліквідували займання.
Причина пожежі встановлюється.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Того ж дня, о 15:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сібірякова.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить очерет на відкритій території на загальній площі 1га.
О 16:14 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:24 – повністю ліквідували займання.
Причина пожежі встановлюється.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. Припиніть знущатися над навколишнім середовищем!
м. Запоріжжя: бійці ДСНС врятували чоловіка, витягнувши його з теплотраси
13 березня о 18:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про
подію, яка сталася по вул. Стефанова Олександрівського району міста.
Молодий чоловік впав у люк теплотраси, пошкодив спину та не зміг самотужки вибратись назовні.
Прибувши на місце події, рятувальники дістали постраждалого з 5-метрового люку. 25-річного врятованого бійці ДСНС передали медикам.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.