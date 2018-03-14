Визначені переможці Всеукраїнського конкурсу «Міста, дружні до дитини»!

Асоціація міст України в рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) за підтримки USAID підвела підсумки започаткованого нею Всеукраїнського конкурсу «Міста, дружні до дитини», в якому прийняли участь міста і громади з усіх областей. Конкурс проводився з метою збору кращих ідей та існуючих практик створення середовищ, дружніх до дитини, впровадження кращого досвіду врядування, що враховує бажання дітей та зручні умови їх життя (особливо дітей, які потребують інклюзивної освіти, мають проблеми з обмеженням у пересуванні та прагнуть мати безбарʼєрний життєвий простір).
140 проектів було подано на розгляд журі конкурсу. Взагалі, конкурс проводився за двома номінаціями: «Краща ідея дружнього до дитини міста (селища, села)» та «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)». У першій номінації було подано на розгляд 59 проектів, у другій ‒ 81 проект.
Слід зазначити, що Запорізька область подала 13 проектів та стала лідером за їх кількістю. Всі ідеї були пов’язані з налагодженням комфортного і сучасного середовища для наших дітей. Веселівська ОТГ розробила два проекти: для навчального закладу «Струмочок» та Веселівської ЗОШ№2, які стосувалися впровадження зберігаючих здоров’я дитини технологій. Гуляйпільська загальноосвітня школа №1 розробила проект створення інклюзивного освітнього простору «Вчимося жити разом». Дошкільні дитячі заклади ясла-садочки «Сопілочка» та «Світлячок» намагалися створити програму з розвитку образотворчого мистецтва та історієзнавства «Історію вивчаємо – патріотами зростаємо». Запоріжжя подало два проекти – створення Дитячого центру денного перебування «Твій простір» та запровадження міського фотоконкурсу для юнацтва ««Життя в жовто-блакитних кольорах». Мелітопольська ЗОШ №8 розробила проект зі створення спортивно-ігрового майданчику у мікрорайоні «Піщана» на території школи. Широківська ОТГ подала на конкурс проект «Слухай серцем».
Всі проекти цікаві і дуже потрібні дітлахам.
Під час оцінювання, крім змістовності опису діяльності у рамках проекту, його ресурсного забезпечення, довготривалості результатів та якості оформлення, враховувалось значення проекту для всієї громади, новизна та залучення різних джерел фінансування. З кращими ідеями дружнього до дитини міста (селища, села) перемогли проекти міст Баштанка (Миколаївська область), Ланівці (Тернопільська область), Миргород (Полтавська область) та Чернівці. В номінації «Краща практика дружнього до дитини міста (селища, села)» перемогли конкурсанти з Володимир-Волинського, Борисполя, Вінниці, Коростеня, Славутича та Солонянської ОТГ Дніпропетровської області. Нажаль, жоден проект запоріжчан не отримав нагороди. Втішає, що серед матеріалів Конкурсу члени Комісії відібрали 25 практик та 15 ідей, які будуть уміщені у друкований збірник Асоціації міст України та поширені серед авторів, громад-членів АМУ протягом року, а також розміщені в електронній версії на сайті АМУ.
Асоціація міст України дякує всім учасникам Конкурсу за участь, підтримку дітей та молоді, визнання їх ролі у розбудові громад та України!
Визначені переможці Всеукраїнського конкурсу «Міста, дружні до дитини»!
Асоціація міст України в рамках Проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) за підтримки USAID підвела підсумки започаткованого нею Всеукраїнського конкурсу «Міста, дружні до дитини», в якому прийняли участь міста і громади з усіх областей. Конкурс проводився з метою збору кращих ідей та існуючих практик створення середовищ, дружніх до дитини, впровадження кращого досвіду врядування, що враховує бажання дітей та зручні умови їх життя (особливо дітей, які потребують інклюзивної освіти, мають проблеми з обмеженням у пересуванні та прагнуть мати безбарʼєрний життєвий простір).