ХХVІ фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславни-2018»

З 15 по 25 березня 2018р. буде проходити перегляд і рецензування вистав вже традиційного ХХVІ фестивалю-конкурсу на здобуття вищої театральної нагороди Придніпров’я «Січеславна-2018».
У фестивалі-конкурсі візьмуть участь 8 театрів Дніпра, Академічний театр ім. Лесі Українки м.Кам’янське, 4 театрів Запоріжжя, 3 театри Кривого Рогу та Павлоградський театр ім.Б.Захави.
Журі подивляться 24 вистави.
Журі фестивалю-конкурсу “Січеславна-2018”:
Гарбузюк Майя Володимирівна – голова журі, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності Львівського національного університету ім. І.Франка, головний редактор журналу «Просценіум» /Львів/
Підлужна Алла Антонівна – театрознавець, театральний критик, журналіст, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики /Київ/;
Бевзюк-Волошина Лілія Анатоліївна – театрознавець, начальник відділу інформаційного забезпечення та комунікації центрального апарату Національної спілки театральних діячів України /Київ/
Інформаційна відомість про фестиваль:
“Січеславна” та “Надія Січеславни”(конкурс для творчої молоді) – вищі театральні нагороди регіону за досягнення в галузі театрального мистецтва. Фестиваль традиційний, проводиться двадцять шість років (з 1992р.), заснований Правлінням Дніпропетровського міжобласного відділення НСТДУ та управліннями культури Дніпропетровської та Запорізької обласних держадміністрацій, управліннями культури міських рад Дніпра, Кам’янського, Запоріжжя, Кривого Рогу та Павлограда.
Цього року володарі Гран-Прі “Січеславна” за кращу виставу для дорослих та кращу виставу для дітей нагороджуються преміями і бронзовими статуетками, які відливають на виробничому об’єднанні “Південний машинобудівний завод ім. О.М.Макарова” (автор скульптури засл. прац. культ. України Духовенко С.І. та майстер художнього литва Майстренко Ф.А.). Статуетки ідентичні за формою та розміром.
Номінації на здобуття “Січеславни”: краща жіноча роль другого плану; краща чоловіча роль другого плану; краща жіноча роль; краща чоловіча роль; краще музичне оформлення (авторське); краща сценографія; краща режисерська робота та хореографія.
Премія “Надія Січеславни”: для акторів дебютна роль за два роки та для постановочної частини – дебютна робота взагалі.
Спеціальні дипломи: “Кращий директор” та “Пропаганда театрального мистецтва”. “Репутація та повага “Таврія”.
Починаючи з 1993 року, проводиться урочиста церемонія нагородження переможців за спеціальним сценарієм. Цього року церемонія відбудеться 26 березня о 16:00 в приміщенні Дніпровського академічного театру драми та комедії.
За повною інформацією щодо фестивалю «Січеславна-2018» можна звертатися до Спілки театральних діячів України: E-mail: dmvnstdu@gmail.com