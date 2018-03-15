Літературний флешмоб до дня народження Ліни Костенко провели у Запоріжжі

Запорізька філія Суспільного ініціювала мистецький проект до 88-ої річниці від дня народження видатної української класикині Ліни Костенко. 7 і 14 березня усіх охочих запрошували декламувати вірші у режимі відкритого мікрофону. Робота у студії з професійною камерою тривала з 9:30 до 12:00 за адресою вул. Матросова, 24а.
Тривалість кожного ролика – 3 хвилини. Показ в ефірі Запорізької філії ПАТ “Національна суспільна телерадіокомпанія України” відбудеться у день народження Ліни Костенко – 19 березня – у ранковому шоу та у міжпрограмних блоках.
“Ми радили обирати не найвідоміші вірші авторки. Досвід попереднього запису показав, що більшість з нас тяжіє душею до одного й того ж набору текстів із 4-5 поезій. Учасників запрошували через відкритий допис у Facebook на сторінці філії, репости у групах та спільнотах. Дехто соромився, казав, що його не любить камера. Ми всіх заспокоювали й запевняли, що раді кожному”, – зазначив шеф-редактор програми “Ранок: Запоріжжя” Віталій Бабенко.
Наймолодшому учаснику флешмобу – 6 років. Кирило Дромашко на телестудію завітав разом із мамою Катериною. Зачитав вірш “Великі дзьобики бруньок”, який увійшов до дитячої збірки поетеси “Бузиновий цар”.
“Ми хотіли ознайомити запоріжців із діяльністю регіонального суспільного мовника, показати, що вхід на Суспільне – вільний, і ми працюємо для людей. Поезію Ліни Костенко обрали не випадково. Вона – живий класик, ідейна жінка, яку багато хто асоціює з Україною”, – додала продюсерка Запорізької філії Наталія Андреєва.
Приєднався до мистецького проекту й переможець Всеукраїнського конкурсу читців у Львові, учень 11 класу Запорізької школи-інтернату “Січовий колегіум” Ілля Лук’яненко. Напам’ять декламував уривок з історичного роману Ліни Костенко “Берестечко” та “Старесенька, іде по тій дорозі…”. Після запису поділився враженнями: “Не перший рік читаю вірші. З часом приходить усвідомлення поетичного слова. Взагалі цікаво було потрапити на телебачення і спробувати власні сили”.
Однією з учасниць флешмобу стала запорізька поетеса Ірина Сажинська. “Найулюбленіший мій текст “Ти – Шіва”. Він мені резонує, відлунюється всередині, дуже багато схожого відбувається в житті. Ліна Костенко мені, як поетці, близька, я виросла на її поезії і для мене вона є однією з найважливіших постатей України, – тому я вирішила підтримати цей проект”, – зазначила пані Ірина.
Попередні читання влаштовували ведучі телеканалу “Запоріжжя” до 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки, яку відзначали 25 лютого.