На Запоріжжі поліцейські розповіли, як протидіяти шкільному булінгу

Працівники поліції ювенальної превенції продовжують проводити заходи з протидії психологічному та фізичному терору щодо неповнолітніх з боку однолітків.
метою запобігання вчиненню дітьми суїцидів, протидії випадкам залякування, знущання, побиття і цькування серед учнів начальних закладів, працівники поліції превентивної діяльності Запорізької області проводять лекції та практикуми.
Так, 14 і 15 березня працівники поліції ювенальної превенції відвідали школи Бердянського району. Поліцейські розповіли педагогам, школярам і їх батькам про поняття шкільного булінгу та надали практичні поради, як протидіяти фізичному і психологічному терору щодо дитини з боку однокласників. Особливу увагу правоохоронці приділили питанню терпимості та поваги один до одного, адже кожен має право бути собою.
ГУНП в Запорізькій області закликає підлітків ніколи не замовчувати про випадки цькування у школі, негайно інформувати шкільного психолога, вчителя, батьків або телефонувати в поліцію за номером «102».
Нагадаємо, що працівники поліції превентивної діяльності та служби у справах дітей провели для педагогів Запорізької області семінар з протидії психологічному та фізичному терору щодо неповнолітніх з боку однолітків.
Відділ комунікації поліції Запорізької області