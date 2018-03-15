«Січеславна-2018» розпочинається у Запоріжжі

Цими днями, напередодні Міжнародного дня театру, запорізькі обласні та муніципальні театри традиційно візьмуть участь у ХХVІ фестивалі-конкурсі на вищу театральну нагороду Придніпров’я «Січеславна-2018». Організатор фестивалю-конкурсу – Дніпропетровське міжобласне відділення Національної спілки театральних діячів України, у Запоріжжі цей творчий огляд відбувається за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації. У конкурсі беруть участь театральні колективи Запоріжжя, Дніпра, Кривого Рогу, Кам’янського та інших міст.
Цього року свої нові вистави журі фестивалю-конкурсу покажуть комунальні заклади Запорізької обласної ради «Запорізький академічний обласний театр юного глядача», «Запорізький обласний театр ляльок», Запорізький муніципальний театр-лабораторія «Vіе» та Запорізький муніципальний театр танцю.
15 березня
о 15.00 Запорізький муніципальний театр-лабораторія «Vіе» покаже виставу «Маленькі історії для театру «Сатирикон» А. Аверченка;
о 18.30 Запорізький академічний обласний театр юного глядача покаже трагикомедію на дві дії «Танго» С. Мрожека. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фортус, художник-постановник – Тетяна Власенко, хореограф – Маріанна Фортус.
16 березня
о 15.00 Запорізький обласний театр ляльок покаже монодраму для дорослих за мотивами казки Г.Х. Андерсена «Стійкий олов’яний солдатик»«Стійкий солдатик» О. Лубенця. Режисер-постановник – Олег Лубенець, художник – Людмила Зінов’єва_
о 18.30 Запорізький академічний обласний театр юного глядача покаже майже детективну історію на дві дії «Драні кішки» О. Шопота. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фортус, режисер – заслужений артист України Сергій Цевельов, художник-постановник – Ірина Кохан.
22 березня
о 14.00 Запорізький муніципальний театр танцю покаже хореографічну виставу «З коханням не жартують» за мотивами комедії В. Шекспіра «Сон в літню ніч» на виїзді – в місті Кам’янське Дніпропетровської області, в академічному театрі ім. Л. Українки.
Запоріжців радо запрошують відвідати конкурсні вистави та підтримати наших митців!