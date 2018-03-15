Триває реалізація програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай». На маршрут вийшли два модернізованих трамваї

Сьогодні в Запоріжжі відбувся вихід на лінію двох капітально відремонтованих трамвайних вагонів. Перед цим вони пройшли модернізацію на базі комунального підприємства «Запоріжелектротранс» в рамках програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай».
До капітального ремонту ці два трамвайних вагона пропрацювали близько тридцяти років, вичерпавши термін експлуатації. Наприкінці минулого року вони були поставлені на капітальний ремонт. Фактично за два з половиною місяці робітники «Запоріжелектротрансу» дали трамваям нове життя.
Виконано капітальний ремонт трамвайних візків та кузовів, замінено салон та систему опалення, встановлені нові двері та скло. В результаті вагони отримали сучасний вигляд. Капітальний ремонт одного вагона коштував близько мільйона гривень. Відзначимо, вартість придбання трамвая сьогодні біля 18 мільйонів гривень, збирання нового вагона силами «Запоріжелектротрансу» обійдеться приблизно в шість мільйонів гривень (з урахуванням закупівлі запчастин).
– Сьогодні ми випускаємо на лінію систему з двох трамвайних вагонів. Це частина програми міського голови Володимира Буряка, яка включає складання нових трамваїв та капітальний ремонт вагонів, які вичерпали термін своєї експлуатації. Всі ці роботи виконуються на базі КП «Запоріжелектротранс», силами робітників підприємства, – розповів генеральний директор КП «Запоріжелектротранс» Юрій Папач.
Модернізовані трамвайні вагони курсуватимуть за маршрутом №3 «Вокзал «Запоріжжя-І »- Запоріжжя Ліве».
Важливо, що реалізація програми «Запорізький трамвай» дозволила «Запоріжелектротрансу» створити додаткові робочі місця. Організовані спеціальні бригади, які збирають або капітально ремонтують трамвайні вагони.
Нагадаємо, програма стартувала в минулому році. Всі заплановані на 2017 рік заходи були виконані в повному обсязі – зібрано чотири нових трамваї, капітально відремонтовано три вагони.
– У 2018 році в рамках програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай» ми плануємо капітально відремонтувати ще два трамвайних вагони, а також зібрати п’ять нових трамваїв, – повідомив Юрій Папач.
За словами генерального директора «Запоріжелектротрансу», рухомий склад електротранспорту в Запоріжжі потребує оновлення. Важливо, що це розуміє міська влада. Перші кроки в потрібному напрямку зроблені, але попереду ще багато роботи.
Триває реалізація програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай». На маршрут вийшли два модернізованих трамваї
Сьогодні в Запоріжжі відбувся вихід на лінію двох капітально відремонтованих трамвайних вагонів. Перед цим вони пройшли модернізацію на базі комунального підприємства «Запоріжелектротранс» в рамках програми Володимира Буряка «Запорізький трамвай».