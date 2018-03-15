У м. Запоріжжя рятувальники ліквідували пожежу в гаражі

14 березня о 21:23 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Вишнева Олександрівського району сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить гараж прибудований до будинку та автомобіль «ВАЗ» в ньому на загальній площі 20 кв. м.
О 21:42 вогнеборці локалізували займання, а о 23:05 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного загорання.
Завдяки оперативним діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдженню вогню на будинок.
Причина пожежі встановлюється.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: рятувальники ліквідували загоряння автомобіля
14 березня о13:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Незалежності в смт. Михайлівка Михайлівського району, сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автомобіля «ВАЗ» на загальній площі 1 кв. м.
О 13:22 вогнеборці локалізували займання, а о 13:35 – повністю ліквідували.
Ймовірною, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жерт