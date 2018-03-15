У Запорізькій області громадяни допомогли затримати грабіжника

До шести років позбавлення волі загрожує зловмиснику, який відкрито заволодів металевими виробами на території храму в Мелітополі.
13 березня близько 17:45 невідомий на території храму по вулиці Генерала Петрова в місті Мелітополь відкрито заволодів металевими виробами.
Громадяни, які стали свідками злочину, затримали зловмисника та передали співробітникам групи реагування Мелітопольського відділу поліції.
Раніше засуджений мешканець Приазовського району 1985 року народження затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). За санкцією статті зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років. Триває розслідування.
З початку року працівники Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 55 особам повідомили про підозру у скоєнні грабежів.
Нагадаємо, що працівники поліції викрили двох зловмисників, які займалися збутом наркотичної речовини на території Бердянського району
Відділ комунікації поліції Запорізької області