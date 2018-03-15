За добу запорізькі оперативники затримали дві групи квартирних крадіїв (фото, відео)

В місті Мелітополь та Енергодар працівники обласного Управління карного розшуку затримали дві групи квартирних крадіїв після скоєння чергового злочину. Зловмисники за допомогою спеціальних засобів проникали до помешкань громадян та викрадали майно.
Протягом доби, безпосередньо після скоєння злочину, оперативники затримали дві злочинні групи у складі трьох осіб кожна. Зловмисники скоювали квартирні крадіжки особистого майна громадян на території Запорізької області із використанням спеціальних засобів.
14 березня працівники Управління карного розшуку спільно з оперативниками Енергодарського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області в Енергодарі затримали групу зловмисників.
Фігуранти – раніше неодноразово засуджені мешканці Запоріжжя 1973, 1986 та 1959 років народження.
Чоловіки проникли до квартири по вулиці Будівельників у місті Енергодар та скоїли крадіжку грошей, ювелірних виробів й іншого майна.
Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні 8 крадіжок з квартир у різних районах міста Запоріжжя та області.
Того ж дня працівники Управління карного розшуку спільно з карним розшуком Мелітопольського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області на території Мелітополя затримали злочинну групу у складі трьох осіб.
14 березня раніше неодноразово засуджені мешканці Мелітополя 1986, 1980 та 1986 років народження, шляхом зламу замку проникли до квартири по вулиці 50 років Перемоги та заволоділи грошима, ювелірними виробами та іншим майном.
Зловмисники обґрунтовано підозрюються у скоєнні 12 крадіжок з квартир у різних районах Запорізької області.
В обох випадках всі підозрювані затримані в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене та знаряддя злочину вилучені.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 81 такий злочин. Крім цього, затримано 9 груп квартирних крадіїв.
Нагадаємо, що дільничний офіцер поліції затримав зловмисника, який у Мелітополі скоїв крадіжку кабелю на суму близько 28 тисяч гривень.
Відділ комунікації поліції Запорізької області