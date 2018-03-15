Запорізька поліція нагадує про зміни у законодавстві у сфері безпеки дорожнього руху

Працівники Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області звертають увагу громадян на зміни у законодавстві України у сфері безпеки дорожнього руху.
У 2017 році було прийнято низку нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху.
Так, 4 квітня постановою Верховної Ради України було внесено зміни до статті 41 Закону України «Про дорожній рух» щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу. На перехрестях, де організовано круговий рух, перевага в русі надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.
22 червня Постановою Верховної Ради України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за паркування, зупинку, стоянку транспортних засобів на місцях, призначених для осіб з інвалідністю».
Статтю 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення доповнено частиною п’ятою такого змісту: «Зупинка чи стоянка транспортних засобів на місцях, що позначені відповідними дорожніми знаками або дорожньою розміткою, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, а так само створення перешкод водіям з інвалідністю або водіям, які перевозять осіб з інвалідністю, у зупинці чи стоянці керованих ними транспортних засобів, неправомірне використання на транспортному засобі розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» тягнуть за собою накладення штрафу від шістдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
1 січня 2018 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України №883 від 10.11.2017р. «Про внесення змін до Правил дорожнього руху». Постановою зменшено максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів у населених пунктах із 60 до 50 км/год.
Запорізька поліція просить громадян дотримуватися правил дорожнього руху, бути законослухняними та взаємоввічливими на автошляхах. Адже від цього залежить безпека та життя усіх учасників дорожнього руху.