Запорізькі поліцейські нагадують як не стати жертвою шахраїв

Шановні громадяни, запорізькі поліція в черговий раз звертається до Вас із проханням бути обережними, перевіряти отриману інформацію та не довіряти незнайомцям. Не давайте шахраям можливості обдурити вас і заволодіти вашими грошима. Поліцейські нагадують громадянам про види «телефонних» шахрайств. Розкажіть ці правила своїм літнім родичам та близьким!
Шахрайства з банківськими картками
На телефон поступає дзвінок. Співрозмовник називається співробітником одного з банків. Він розповідає про нібито ідентифікацію власників картки, перереєстрацію картки, , підвищення ступеня захисту, блокування картки, унеможливлення зарахування грошей тощо. Громадяни надають повну інформацію по картковому рахунку та конфіденційну інформацію. В результаті з картки зникають гроші.
Поліцейські звертаються до громадян із проханням бути обачними та пам’ятати наступні правила:
– якщо вам телефонують нібито працівники банку з проханням надати конфіденційну інформацію, або здійснити якісь маніпуляції на банкоматі – перед вами шахрай. Запитайте, коли і в яке відділення ви можете підійти, щоб вирішити проблему особисто, а не телефоном;
– банки ніколи не проводять ідентифікацію власника картки при вхідному дзвінку – тільки якщо ви самі телефонуєте в банк;
– ніколи не називайте третім особам (в тому числі співробітникам банку, а також знайомим, друзям, родичам, продавцям в магазині) пін-код вашої картки, а також секретні одноразові коди які надходять смс-повідомленням;
– якщо ви підозрюєте, що відомості картки потрапили до шахраїв, або вже виявили пропажу коштів, то в першу чергу потрібно заблокувати картку. Якщо мова йде про шахрайство, крім звернення в банк, необхідно написати заяву в поліцію.
Шахрайства за сумнозвісною схема «Ваш родич потрапив у біду»
Як правило, на телефон жертви надходить дзвінок, яким повідомляється про те, що близька людина абонента потрапила у біду, або затримана поліцією за правопорушення. Можуть називатися різні причини на кшталт: потрапив у лікарню, скоїв ДТП, побив людину, наркотики, тощо. І для вирішення питання потрібні гроші. Потерпілі, не перевіряючи отриману інформацію, віддають свої заощадження. Й лише потім вони дізнаються, що ніяких неприємностей у родича не було.
Співробітники запорізької поліції в черговий раз нагадують: зверніть увагу своїх літніх родичів на необхідність бути обережними та інформуйте їх про випадки протиправних дій! Переконайте їх не діяти на емоціях. Наголошуйте на необхідності перевіряти будь-яку інформацію.
Якщо на ваш телефон надійшов подібний дзвінок, необхідно негайно зв’язатись з родичем або з тими людьми, які можуть бути поруч із ним та перевірити отриману інформацію. Якщо телефон родича вимкнений, не панікуйте, наберіть «102» та перевірте дані про нібито проблеми з законом у ваших рідних.
Якщо вам телефонують і, називаючись родичем, повідомляють про халепу, задайте питання, відповідь на яке може знати лише реальна особа.
Правоохоронці попереджають: якщо ви намагаєтеся виручити своїх близьких за допомогою хабара, то самі стаєте винними у злочині, передбаченому ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Запам’ятайте: поліцейський ніколи не буде дзвонити та вимагати хабар!
Відділ комунікації поліції Запорізької області