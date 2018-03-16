КНИГОМАНИ ІЗ СУЗІР’Я

У Оріхівській гімназії № 1 «Сузір’я» панує культ книги. Це в черговий раз довели заходи,проведені у закладі в рамках традиційного Всеукраїнського тижня дитячого читання. Він проходив під девізом «Книжковий світ—то особливий світ. Він,як магніт,притягує до себе».
До читачів бібліотечно- інформаційного центру,яким беззмінно протягом багатьох років керує Любов Білодід,завітали шановні гості. Учням 10-11-х класі сподобалась зустріч з членами Спілки письменників України Михайлом Буряком і Ольгою Ліщук. А гімназисти 7-8 класів мали можливість почути гуморески у виконанні членів Запорізького куреня «Хортиця» Всеукраїнської асоціації гумористів і сатириків «Весела Січ» ім.Петра Ребра майстрів розмовного жанру Таміли Дейнеги і Артема Чижа.
З творчістю поетеси Наталії Літош познайомилися юні читачі з 4-5-х класів.
У БІЦі гімназії було влаштовано незвичайні виставки «Хобі читача»,де свої роботи — вишивки і шкіряні виробі з декоративним розписом представила Анна Ганнібал,випускниця 1998 року,нині лікар. Привертають увагу і вироби вчителя біології та географії Сергія Короєда,який захоплюється різьбярством по дереву, і вчителя математики Світлани Дибко — талановитої художниці.
14 учнів 6-7-х класів виявили бажання взяти участь у першому етапі конкурсу «Книгоманія-2018». Щирі побажання учасникам висловили Олеся Громей,Крістіна Петрова і Анна Носенко, які вже були переможцями Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України» і побували на фестивалі «Книгоманія» у Львові. Кожен з учнів прагнув цікаво та емоційно розповісти про улюблену книгу,що не входить до шкільної програми, або улюбленого літературного героя. А журі визначило кращих творчому змаганні. Ними стали: Єгор Чайка з 7-Б,Аня Гаращенко з 6-А і Альона Приходько з 7-Б. Грамоту за креативність виступу на конкурсі отримав і Андрій Таран.
Велику роботу в організації всіх заходів провели завідувач БІЦу Любов Білодід,яка є своєрідним генератором оригінальних ідей, класні керівники і весь педагогічний колектив. Тамара КУРОЧКІНА. м.Оріхів.
КНИГОМАНИ ІЗ СУЗІР’Я
У Оріхівській гімназії № 1 «Сузір’я» панує культ книги. Це в черговий раз довели заходи,проведені у закладі в рамках традиційного Всеукраїнського тижня дитячого читання. Він проходив під девізом «Книжковий світ—то особливий світ. Він,як магніт,притягує до себе».