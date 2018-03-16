На Запоріжжі поліцейські викрили викрадача авто

Працівники поліції встановили особу зловмисника, який підозрюється у незаконному заволодінні автомобілем в селі Пологи. Транспортний засіб правоохоронці повернули власнику.
Про злочин у Пологівський відділ поліції повідомив власник автомобіля 1971 року народження. Невідомий скоїв крадіжку легковика марки «ВАЗ», який знаходився на подвір’ї будинку в селі Пологи.
Працівники сектору карного розшуку встановили, що до злочину причетний місцевий мешканець 1970 року народження. Останній раніше вже був засуджений за скоєння корисливих злочинів.
Викрадений автомобіль вилучено та вже повернуто власнику.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року за незаконне заволодіння транспортними засобами повідомлено про підозру 24 особам.
Нагадаємо, що протягом доби запорізькі поліцейські затримали дві злочинні групи квартирних крадіїв.
Відділ комунікації поліції Запорізької області