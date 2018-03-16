Найважливіше в роботі виправдати довіру громадян – дільничний офіцер поліції Артур Чернявський(фото, відео)

29-річний Артур Чернявський прийшов працювати до Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 5 років тому. За цей час старший лейтенант поліції зарекомендував себе відповідальним працівником та став «своїм» для мешканців громади, територію якої він обслуговує.
Територія обслуговування дільничного офіцера поліції – 9 населених пунктів Біленьківської сільської об’єднаної територіальної громади, де мешкає близько 10 тисяч громадян.
«Мені пощастило працювати серед людей, які вірять у своє діло і прагнуть виконувати його якнайкраще. З мого першого робочого дня я і вся громада діємо злагоджено. Мешканці цілодобово телефонують і повідомляють мені про проблеми, події, вчинені правопорушення. За це я їм вдячний, бо саме від того, як швидко я опинюсь на місці злочину залежить його оперативне розкриття», – розповідає старший лейтенант поліції.
Так, до чергової частини надійшов виклик про крадіжку з магазину. Невідомий, пошкодивши двері, проник до приміщення. Викрав гроші та продукти харчування. Дільничний встановив особу та затримав крадія.
рім того громада, також зацікавлена у тому, щоб на території був спокій та порядок. За весь час роботи жодне моє прохання чи зауваження жителі не оминули увагою. Постійно допомагають у всьому, – зазначає Артур – Разом з сільським головою ми плануємо встановити на території громади камери відеоспостереження, аби упередити та забезпечити оперативне розкриття правопорушень».
Щодня до дільничного звертаються люди з різних питань, переважна більшість з них: крадіжки, сімейні сварки. Він знає всіх осіб, що мешкають на території – схильні до вчинення насилля у сім’ях, раніше засуджені, наркозалежні, ті, хто з різних причин перебуває на обліках у поліції, які ведуть антисоціальний спосіб життя. Він час від часу «наглядає» за ними та проводить профілактичні бесіди.
«Чим довше я працюю з людьми, допомагаю вирішувати їх проблеми, тим більше я впевнююсь, часто саме байдужість калічить долі. Тому, постійно намагаюсь уважніше розібратись в кожній окремій ситуації, – зізнається Артур Чернявський – Від спілкування з людьми я отримую задоволення, радію, коли бачу результат своєї праці».
З початку року дільничними офіцерами поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області особисто розкрито 620 кримінальних правопорушень. Складено 2820 адміністративних протоколів.
Відділ комунікації поліції Запорізької області