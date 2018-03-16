Оперативна інформація про складні погодні умови, які очікуються на території Запорізької області 17 – 19 березня 2018р.

У зв’язку із переміщенням на територію України серії активних південних циклонів у період з 17 по 19 березня 2018р. очікуються несприятливі погодні умови.
17 березня прогнозується дощ, посилення північно-східного вітру до 15-20 м/с.
18-19 березня очікуються опади у вигляді снігу та дощу, 18 березня місцями сильні опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с, суттєве зниження температури повітря до 1о морозу до 4о тепла.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи електричних мереж, комунального господарства в окремих (переважно у північних) районах області.
Рятувальники звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки). Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.