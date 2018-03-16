Рівні можливості дають потужні економічні та соціальні перетворення

Ґендерна рівність – це економічна вигода. Згідно з міжнародними дослідженнями, якщо гендерний розрив скоротиться на 25% у світі, це дасть приріст світового ВВП на 5 трильйонів доларів. Цієї суми вистачить для покращення життя на всій планеті. Такі дані були оприлюднені на медійному марафоні «Рівність у політиці» в м. Дніпро 13 березня. Рівні права та можливості жінок і чоловіків, хлопців і дівчат починаються з кожного села, селища, міста, району. Як це забезпечується на місцевому рівні в регіонах України, поділилися досвідом учасниці та учасники.
Місто Вільнянськ – одне з найперших міст в Україні та перше місто в Запорізькій області, у якому була призначена уповноважена особа з ґендерних питань – заступник міського голови Віктор Плахотя. Він виступив на заході та поділився досвідом роботи за рік – відремонтовані майже всі тротуари міста, проведено освітлення всіх вулиць міста, встановлено системи спостереження для покращення безпеки та благоустрою міста. В. Плахотя активно співпрацює з міським головою Наталією Мусієнко, міжфракційною депутатською групою «Рівні можливості» у міській раді, депутатськими комісіями у впровадженні ґендерної політики. Впроваджується ґендерно орієнтоване бюджетування, проводиться ґендерний бюджетний аналіз програми спорту.
У Запорізькій області 17 міжфракційних і депутатських груп «Рівні можливості» – найбільше в Україні, які реалізують суспільно важливі ініціативи у своїх громадах. Запорізька делегація із 40 осіб була найбільшою на заході –– жінки-депутатки із 14 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій обласній раді, Вільнянській, Василівській, Молочанській, Дніпрорудненській міських радах Вільнянській, Василівській, Гуляйпільській районних радах, Степногірській селищній, Гнаровській, Балківській, Григорівській сільських радах, Біленьківській і Воскресенській об’єднаних територіальних громад, уповноважена особа з ґендерних питань у м. Вільнянськ Віктор Плахотя, команда проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія гендерним стереотипам» на чолі з керівницею Тамарою Огородовою: та ініціативні жінки-депутатки та чоловік-депутат з 5 місцевих рад, 2 представниці ЗМІ з Василівського та Токмацького районів.
Жінки-депутатки та громадські активістки з інших областей поділилися своїм цікавим досвідом:
У Запорізькій області, як і в цілому по Україні, 19% жінок очолюють об’єднані територіальні громади, у Тернопільській області – 7% жінок (3 із 40 осіб), 2 – виконуючі обов’язки після того, як обрані чоловіки склали свої повноваження)
• в університеті МВС введено дисципліну «Європейське недискримінаційне право. Політика ґендерної рівності. Основна теорія ґендеру». – Ірина Грицай, Радниця голови Дніпропетровської ОДА.
• у Кропивницькій міській раді призначено уповноважену особу з ґендерних питань, впроваджено громадський бюджет та збільшено його суму з 3 до 7 мільйонів, важливі соціальні ініціативи, зокрема, благодійний марафон, – Тетяна Волкожа, депутатка Кропивницької міської ради.
• У місті Знам’янка (Кіровоградська область) міжфракційна депутатська група «Рівні можливості» провела 2 гарячі лінії з жителями міста у ЗМІ з гострих питань сьогодення: «благодійних» внесків у школах, дитячих садках, міських перевезень, після чого працює над вирішенням цих проблем, – Надія Коленченко, голова депутатської групи «Рівні можливості» у Знамянській міській раді
• Вінниця – перше місто України, яке 23 червня 2017 року прийняло Європейську Хартію рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад та план дій щодо її впровадження. Робота над прийняттям Хартії тривала 2,5 роки. 1688 міст у 35 країнах доєдналися до Хартії, згідно з даними на офіційному сайті Хартії, на листопад 2017 року, – Світлана Ходакова, голова ВОГО «Відкрите суспільство».
Матеріал підготовлений на основі публікації на сайті фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2018/03/14/gender_media_marathone_dnipro/
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