Ринок праці Запорізької області

Станом на 16 березня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,7 тис. осіб, з них 17,4 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 16 березня 2018 року – 1394 одиниці (у м. Запоріжжі – 900 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 16 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку березня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 146 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 104 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.