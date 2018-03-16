Сумуємо, співчуваємо…

Гірка, болюча втрата… Відійшла у Вічність наша колега, ветеран Запорізької обласної організації НСЖУ, заслужений журналіст України Людмила Біла.
Талановита, енергійна, доброзичлива, віддана своїй справі людина – вона багато років віддала рідній газеті «Пологівські вісті», була її головним редактором, добрим та дбайливим наставником молоді.
Людмила Біла вміла бути справжнім другом, надійне плече якого завжди відчували колеги, була прекрасною матір’ю, коханою дружиною. Це була світла і чиста душа, добра і тепла якої вистачало на всіх.
Глибока поетична натура, вона любила людей, вміла бачити в кожному особистість, цінувати хороше, вона любила життя.
Боляче говорити про дорогу серцю людину в минулому часі. Лише одне підтримує і втішає в хвилини вічного прощання – вона залишиться в нашій пам’яті як світло далекої зірки, тепло якої зігріватиме нас навіть з-за порогу Вічності!
Глибоко сумуємо. Щиро співчуваємо рідним та близьким.
Правління ЗОО НСЖУ