У м. Запоріжжя бійці ДСНС врятували людину із понівеченого внаслідок ДТП автомобіля

16 березня о 03:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася по вул. Стартова поруч залізничного переїзду. Водій автомобіля «Ланос» здійснив зіткнення з деревом, внаслідок чого його затисло конструкціями транспортного засобу. Прибувши на місце події рятувальники деблокували його з понівеченого автомобіля та передали медикам швидкої медичної допомоги.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС вивільнили автомобіль швидкої допомоги, який загруз у багнюці
15 березня о 18:38 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вулиці Партизанська в смт. Чернігівка загруз у багнюці автомобіль швидкої медичної допомоги.
Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули автівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.
В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували загорання в автомобілі
15 березня о 22:12 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Толбухіна в с. Дніпровка Кам’янко – Дніпровського району, сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить легковий автомобіль «ЗАЗ» на загальній площі 1,5 кв.м.
О 22:33 вогнеборці локалізували займання, а о 22:40 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС ліквідували пожежу у не експлуатованій будівлі
15 березня о 15:45 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Тополіна в Комунарському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у приміщенні не експлуатованого чотирьох поверхового покинутого будинку горіло сміття на загальній площі 80 кв.м.
О 15:09 пожежу локалізували, а о 15:40 – повністю ліквідували горіння.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку
15 березня о 22:13 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Шевченко в смт. Приазовське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті приватного житлового будинку горять домашні речі на загальній площі 6 кв.м.
О 22:22 вогнеборці локалізували займання, а о 23:05 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку для запобігання повторного загорання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Запорізька область: бійці ДСНС вивільнили вантажний автомобіль, який загруз у багнюці
15 березня о 19:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Продольна в смт. Веселе загруз у багнюці вантажний автомобіль «МАН».
Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули вантажівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги.
В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Запорізька область: на пожежі загинув власник оселі
15 березня о 14:34 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Горького с. Приморське Василівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті приватного житлового будинку горить диван, домашні речі та меблі на загальній площі 5 кв.м.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 61-річний власник будинку.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 14:57 вогнеборці локалізували пожежу, а о 15:02 – повністю ліквідували.
Ймовірно, причиною пожежі стала необережність при палінні у нетверезому стані. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіка особового складу.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
15 березня о 22:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Юліуса Фучіка Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 150 кв.м.
О 22:55 вогнеборці локалізували загорання, а о 23:25 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі та збиток встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.