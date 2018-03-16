У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі

16 березня о 08:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дачному кооперативі поблизу урочища Вирва Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах гаражу на загальній площі 50 кв.м.
О 09:30 вогнеборці локалізували загорання, а о 10:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС вивільнили вантажний автомобіль, який застряг на проїзній частині дороги через руйнування асфальтного покриття
16 березня о 08:20 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Жуковського – Покровської в Олександрівському районі виникла нештатна подія.
Як з’ясувалося, під час руху вантажного автомобіля «Mercedes» відбулося руйнування асфальтного покриття, внаслідок чого вантажівка застрягла.
Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули автомобіль та відбуксували його на безпечну ділянку дороги.
В результаті події ніхто не постраждав. На місці працювали співробітники Патрульної поліції, комунальної служби міста та інші відповідні структури.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловіка особового складу.