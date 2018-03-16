У полоні квітів

У художньому салоні Запорізької організації Національної спілки художників України відкрилася виставка під назвою «Мальовничі квіти». Натюрморти й пейзажі з квітами виставили семеро митців: Владислав Баранник-Дорошенко, Ірина Гресик, Наталя Дерев’янко, Анатолій Івченко, Наталя Луценко, Наталя Носик і Віра Устянська.
Відкриваючи вернісаж, голова ЗОНСХУ Ірина Гресик зазначила:
– Виставка ця планувалась як весняна. Якраз квітковий натюрморт вписується в такі вимоги. Зображені тут не тільки весняні квіти. Є польові, садові та екзотичні. Представлені різні техніки виконання робіт. Виставка цікава. Тому основної мети – подарувати глядачеві гарний настрій – сподіваюся, ми досягли.
І справді, перебуваючи в салоні, відчуваєш, що потрапив у полон казкових квітів, які чарують зір і надихають на добрі справи.
Прикметно, що на цьому вернісажі відвідувачі мають змогу придбати картини, котрі їм сподобалися найбільше.
На знімку:
Запорізькі художники Віра Устянська, Владислав Баранник-Дорошенко й Ірина Гресик перед відкриттям виставки.
Пилип ЮРИК (текст і фото)