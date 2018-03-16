28-29 квітня в Запоріжжі вперше відбудеться масштабний фестиваль атмосферної музики Zaporizhzhia Jazzy 2018. Фестиваль пройде в парку Металургів, на площі перед Міським палацом дитячої та юнацької творчості.
Відзначимо, у жовтні минулого року у Запоріжжі побував французький музикант Алан Делотал. Цікаво, що Алан Делотал 19 років, з 1989 по 2008 рік, був мером муніципалітету Ксірокур. З 1992 по 2008 рік був членом комітету директорів Асоціації мерів Франції.
Тоді відбулася зустріч міського голови Володимира Буряка з Аланом Делоталом. Головною темою обговорення стала можливість реалізації спільних проектів у сфері культури. Домовилися про проведення у Запоріжжі музичного фестивалю під відкритим небом.
Тепер такий фестиваль став реальністю. Міська влада пішла навіть далі. У Запоріжжі відбудеться не фестиваль за участю лише місцевих музикантів, а масштабний музичний захід. Він буде проходити два дні. Серед учасників відомі українські музичні колективи та виконавці.
Таким чином, 28 та 29 квітня у Запоріжжі відбудеться фестиваль Zaporizhzhia Jazzy 2018, який проходитиме під патронатом міського голови Володимира Буряка. Фінансування планується здійснити без залучення коштів міського бюджету, за рахунок спонсорів.
За інформацією організаторів, серед учасників фестивалю очікуються Pianoбой з камерним оркестром, група MARU в якій зібрано склад музикантів з Океан Ельзи, гурту Бумбокс і Kiev City Big Bandа також PUR PUR, потужний брасс- бенд DRUM AND TUBA, учасники найбільшого фестивалю в світі SZIGET група ATOMIC SIMAO, краща джазова піаністка України Наталія Лебедєва та багато інших.
Планується, що, за запрошенням міського голови Володимира Буряка, на фестивалі виступить гість з Франції – Алан Делотал відіграє концертну програму разом з Муніципальним джазовим оркестром. А також у фестивалі візьмуть участь гості з США, номінанти премії Греммі – Seth Glier.
У Запоріжжі вперше пройде масштабний джазовий фестиваль Zaporizhzhia Jazzy 2018
28-29 квітня в Запоріжжі вперше відбудеться масштабний фестиваль атмосферної музики Zaporizhzhia Jazzy 2018. Фестиваль пройде в парку Металургів, на площі перед Міським палацом дитячої та юнацької творчості.