У Запорізькій області на Каховському водосховищі тривають пошуки зниклих рибалок

16 березня о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що ранком 15 березня на баркасі у Каховське водосховище поблизу с. Малокатеринівка на рибалку вийшли 2 чоловіки 50 й 25 років та дотепер не повернулись.
Останній зв’язок з рибалками був 15 березня о 14 годині.
Зранку 16 березня на пошук зниклих вирушило 6 баркасів риболовецької артелі.
О 08:30 на березі острова Великі Кучугури з західної сторони були знайдені весло гумові бахіли та човен.
Станом на 10:00 проводяться пошукові роботи в акваторії Каховського водосховища 6-ма баркасами та перевірка берегової лінії підрозділами ДСНС
Ситуація контролюється працівниками ГУ ДСНС. Організовано дві оперативні групи з пошуку рибалок по береговій лінії від с. Верхня Криниця до с. Приморське.
На місце події виїхало відділення спеціальних водолазних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя.
Пошуки зниклих рибалок тривають.
ГУ ДСНС України у Запорізький області