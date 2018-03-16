В Україні планують створити національну мережу депутатських груп з гендерних питань, в Запорізькій області така мережа ефективно працює вже більше року

14 березня у м. Дніпро на всеукраїнському заході Національного Демократичного Інституту міжнародних відносин (НДІ) представниці та представники рад різних рівнів – від сільських, селищних, об’єднаних територіальних громад, міських, районних до обласних – більше 50 осіб з усієї України піднімали гострі проблеми нерівних можливостей, які наскрізно проходять через усі сфери життя місцевих рад.
Поручень у громадському транспорті має бути на зручному рівні для дітей, жінок, бабусь. Не лише дороги, а й тротуари мають бути заасфальтовані, щоб зручно було везти дитину в колясці, пересуватися жінкам на каблуках, бабусям і дідусям, людям з інвалідністю. Ввечері всі вулиці мають бути освітлені, бо і чоловіки і жінки повинні почувати себе у безпеці. Якщо безпечно жінці – безпечно всім. Ґендерна рівність – це наскрізна тематика рад усіх рівнів, бо це не лише питання чоловіків і жінок, це комфортні умови життя в громаді з урахуванням потреб кожної статі: хлопчиків і дівчат, бабусь і дідусів, людей з інвалідністю, комфортні умови.
Чи забезпечуються рівні права та можливості на національному рівні? Головні проблеми: не ратифікована Стамбульська Конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, не прийнятий закон про 30% участь жінок у виборах, відзначила представниця Секретаріату міжфракційного об’єднання (МФО) «Рівні можливості» у Верховній Раді України. Позитивними зрушеннями завдяки роботі МФО є 30% представленість жінок у списках, кримінальна відповідальність за домащнє насильство. Кількість учасниць і учасників об’єднання значно зросло – з 37 до 55 осіб: 40 жінок, 15 чоловіків. МФО «Рівні можливості» стає потужним інструментом для запровадження гендерних ініціатив на національному рівні, готові співпрацювати з депутатськими групами з гендерних питань на регіональному та місцевому рівнях, ці форми співпраці в рамках створення національної мережі активно обговорювалися.
Жінка у владі є незахищеною від різних форм дискримінації, це заважає їй відстоювати права виборців, акцентували на заході. Піднімалися питання доцільності реформування системи представництва у радах всіх рівнів – замість радянської системи пропонували впровадити міжнародний досвід муніципальної системи, як у Європі, Америці, яка набагато ефективніша:
• Депутатів і депутаток значно менше у радах, вони є фаховими експертами, працюють лише у раді над розробкою та прийняттям законів і отримують зарплату за кількість відпрацьованих годин.
• в Україні (на місцевому та регіональному рівні), депутатам і депутаткам доводиться відпрошуватися з роботи, не вистачає часу на досконале опрацювання постанов і законів, які приймаються в раді, неоплачувана робота, за яку немає надбавок при виході на пенсію.
Мережа з 17 міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості» у Запорізькій області – це результат роботи Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» разом з жінками-депутатками та чоловіками-депутатами. За рік співпраці досягли багато:
• гендерний бюджетний аналіз захворювання на туберкульоз у Вільнянському районі, перевезення учнів і учениць шкільним автобусом у Гнаровській сільській раді, доступ до занять спортом у місті Вільнянськ і селі Костянтинівка.
• призначені уповноважені особи з ґендерних питань у містах Вільнянськ і Молочанськ, які будуть координувати дії для виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», організовувати співпрацю органів місцевої влади з громадськими організаціями, допомагати в роботі міфжракційним депутатським групам «Рівні можливості», впроваджувати ґендерно орієнтоване бюджетування.
• Фінансову підтримку отримали ветерани, малозабезпечені люди, звернули увагу, що не було враховано інтереси 11 матерів-героїнь у Біленьківській ОТГ, внесли зміни до бюджету.
Рівні права та можливості починаються з кожного місцевого об’єкту, акцентували на заході. Якщо у місті/селищі/селі проводиться захід, чи враховані інтереси та уподобання жителів при розробці програми, чи створені умови, щоб у заході взяли участь мами з маленькими дітьми у колясці, вагітні жінки, чи є місце для пеленання та годування дитини, чи буде там зручно особам з інвалідністю та жінкам і чоловікам пенсійного віку? Податки у місцевий бюджет платять всі, але чи всі отримують послуги рівною мірою? Зверніть увагу на магазини, банки, державні, соціальні та комунальні установи, заклади культури – чи всі мають доступ до їх послуг, чи забезпечені там є рівні можливості?
Рівні права та можливості жінок і чоловіків, хлопців і дівчат починається з кожного села, селища, міста, району, регіону. Багато аспектів гендерної рівності залежить від органів місцевої влади, від їх прагнення впровадження стандартів рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків.
Узагальнюючи, всі механізми впровадження гендерної рівності в місцевій політиці, міжнародна спільнота відзначає, що ключовими напрямками так кроками у впровадженні ґендерної рівності на місцевому рівні, є:
1. Об’єднання у депутатські групи «Рівні можливості», які опікуються гендерними проблемами.
2. Призначення уповноважених осіб з ґендерних питань.
3. Навчання з ґендерної рівності для жінок-депутаток, представників місцевої влади.
4. Впровадження ґендерно орієнтованого бюджетування, ґендерна статистика.
5. Прийняття місцевими радами Європейської хартії рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад.
6. Проведення публічно-інформаційних кампаній.
Матеріал підготовлений на основі публікації на сайті фонду «Єдність» за майбутнє»
http://www.ednist-fond.com.ua/2018/03/16/network_of_deputy_groups_equal_opportunities/
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