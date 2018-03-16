Запорізькі митники виявили 60 порушень митних правил

Співробітники Запорізької митниці ДФС за два місяці поточного року викрили адміністративних правопорушень на суму близько 7 мільйонів гривень. Це майже вдвічі більше, ніж торік.
За порушення митних правил стосовно суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та громадян заведено 60 справ. Із розглянутих 52 матеріалів щодо порушників накладені штрафи на суму понад 4 мільйони, що на 2,4 мільйона більше, ніж у січні-лютому 2017 року.
Крім того, фахівці митниці проводять роботу з недопущення потрапляння на споживчий ринок контрафактної продукції. За два місяці зафіксовано 21 випадок призупинення митного оформлення через можливе порушення прав власників торгових марок. Після отримання листів від осіб, уповноважених представляти інтереси власників прав на знаки для товарів і послуг та промислових зразків, митне оформлення було завершено.
Лише у лютому у номенклатурі товарів, які потенційно можуть містити об’єкти права інтелектуальної власності, були сільськогосподарська техніка та запасні частини до неї, підшипники, з’єднувачі, електроприлади, універсальні та діелектричні рукавички.
До митного реєстру об’єктів права інтелектуальної власності включено 27 нових позицій. Нагадаємо, у цьому реєстрі містяться об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення та сорти рослин.
Запорізька митниця ДФС