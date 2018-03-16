У Запорізькому районі на Каховському водосховищі тривають пошуки зниклих рибалок – рятувальники знайшли тіло одного з чоловіків

Як повідомлялося раніше, 16 березня о 07:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що ранком 15 березня на баркасі у Каховське водосховище поблизу с. Малокатеринівка на рибалку вийшли 2 чоловіки 50 й 25 років та дотепер не повернулись.
Пошукова операція проводиться як на березі, так і в акваторії водосховища. До пошуків залучено 6 баркасів риболовецької артілі, а також група водолазно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС області.
Водолази обстежили дно водойми та виявили тіло 25-річного рибалки на відстані близько 100 м від знайденого човна. За допомогою аварійно-рятувального обладнання рятувальники підняли тіло чоловіка та передали тіло працівникам поліції для проведення слідчих дій
Пошуки другого зниклого рибалки тривають.
ГУ ДСНС України у Запорізький області