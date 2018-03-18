Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
Вночі 19 березня очікуються опади у вигляді мокрого снігу, місцями сильні опади, хуртовини, ожеледь, на дорогах ожеледиця, пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 19 березня 2018 року
Запорізькій області
Хмарно, вночі опади у вигляді снігу і мокрого снігу, місцями сильні, місцями хуртовини, місцями ожеледь, вдень без істотних опадів, на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 2-7 морозу , вдень від 3 морозу до 2 тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі сильний сніг, хуртовини, вдень без істотних опадів,на дорогах ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 5-7 морозу, вдень 1-3 морозу.
Рятувальники запорізького гарнізону заступили на посилений варіант несення служби. На цілодобовому чергуванні перебуває близько 300 чоловік особового складу та 100 одиниць техніки. У бойову готовність переводиться техніка підвищеної прохідності та важка інженерна техніка, яка буде задіяна у разі ускладнення погодних умов. Постійний моніторинг за обстановкою на території області здійснює мобільна оперативна група.
Тому, рятувальники вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки).
Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.
ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища