У м. Мелітополь вогнеборці ліквідували загорання автомобілів

16 березня о 20:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася по вул. Гоголя.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить багажне відділення автомобіля «CHEVROLET Lacetti» та бампер автівки «Volkswagen» на загальній площі 2 кв.м. Внаслідок пожежі сталася розгерметизація паливного баку з подальшим горінням.
О 20:22 вогнеборці локалізували займання, а о 21:00 – повністю ліквідували. Причина встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
17 березня о 02:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожеж на території приватного домоволодіння по вул. Будівельників в с. Куприянівка Вільнянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах літньої кухні та прибудова до неї на загальній площі 16 кв.м.
О 02:49 вогнеборці локалізували займання, а о 03:05 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобіганню повторному загоранню.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
м. Гуляйполе: вогнеборці ліквідували пожежу у веранді житлового будинку
17 березня о 03:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежі в житловому будинку по вул. Вільній.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить веранда будинку та домашні речі в ній на загальній площі 15 кв.м.
Завдяки оперативним діям бійців ДСНС вдалося не допустити поширення вогню на житловий будинок.
О 03:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 04:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу.
Мелітопольський район: піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 27 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
16 березня поблизу річки 500 м від села Новопилипівки група розмінування Аварійно-рятувального загону спецпризначення с. Семенівка вилучила 27 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Повідомлення до Служби порятунку «101» про знахідку надійшло від місцевих жителів 15 березня.
Рятувальники знешкодили артснаряди 76 мм – 26 одиниць та мінометну міну 82 мм в спеціально встановленому місці методом підриву з дотриманням вимог техніки безпеки. Загрози місцевим мешканцям немає.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Штормове попередження про найважливіші гідрометеорологічні явища
17 березня – пориви південно-західного вітру до 15-20м/с, вночі туман з видимістю 100-500 метрів.
18-19 березня – опади у вигляді снігу та дощу, 18 березня місцями сильні опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, пориви вітру до 15-20 м/с, суттєве зниження температури повітря.
Прогноз погоди на 17 березня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно, вночі невеликий дощ, місцями туман, вдень дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 6-11о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно, вночі невеликий дощ, туман, вдень дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с,
пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-2о тепла, вдень 7-9о тепла.
Прогноз погоди на 17 – 18 березня 2018 року
по Запорізькій області
18.03.18 – Хмарно, опади, місцями сильні, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря протягом доби від 1о морозу до 4о тепла.
19.03.18 – Хмарно, опади, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, ожеледиця, вітер південно-східний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1о морозу до 4о тепла, вдень 0-5о тепла.