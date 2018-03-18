У м. Запоріжжя рятувальники надали допомогу у відкачуванні води

17 березня о 10:57до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Панфіловцев необхідна допомога рятувальників.
Як з’ясувалося, у підсобній кімнаті одного з магазинів знаходиться вода, яка потрапляє через вікно цокольного приміщення.
Рятувальники за допомогою гідроелеватора відкачали 6 куб. м води з цокольного приміщення та з ями через яку вона потрапляла.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, 5 чоловік особового складу.
До уваги громадян! Оперативна інформація щодо ускладнення погодних умов на території України
18 березня в Україні, крім північних областей, сніг, хуртовини, у Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сильні снігопади, снігові замети, у Карпатах дуже сильний сніг; в більшості областей України пориви вітру, 15-20 м/с; на дорогах ожеледиця.
19 березня очыкуються снігопади, хуртовини, на дорогах ожеледиця; у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Миколаївській областях сильний сніг, снігові замети; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь; на півдні та сході країни пориви вітру 15-20 м/с.
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту (рівень загрози для автотранспорту 2 (жовтий), місцями в центральних та прикарпатських областях 3 (червоний)), також ускладнить роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області спільно із Управлінням патрульної поліції Запорізької області звертається до водіїв та пасажирів з проханням утриматись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки). Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
До уваги водіїв вантажівок! При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавати найбільш проїзним трасам обласного значення. Заздалегідь скоригуйте маршрути свого руху та будьте готові перечекати негоду на спеціально відведених для цього майданчиках. Шановні водії, будьте уважними та обережними на дорогах, особливо під час несприятливих погодних умов!
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!