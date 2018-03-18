Зустріч з головою ради відділення Запорізької міжрегіональної секції Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України військової частини 3029

17 березня в клубі військової частини 3029 Національної гвардії України відбулась зустріч військовослужбовців з головою ради відділення Запорізької міжрегіональної секції Асоціації ветеранів внутрішніх військ та Національної гвардії України військової частини 3029 НГУ, ветераном частини підполковником запасу Юрієм Рубаном.
Приурочена зустріч до 4-тої річниці Дня Національної гвардії України, під час якої військовослужбовцям розповіли історію створення Національної гвардії України та історію створення військової частини. В ході розмови Юрій Григорович приводив приклади з особистого життя та служби в різних регіонах України, також розповів про діяльність громадської організації з питань соціального захисту ветеранів та пенсіонерів, патріотичне виховання військовослужбовців.
«В своїй повсякденній службі дотримуйтесь кращих військових традицій, таких як висока дисциплінованість і стійкість, витримка, взаємодопомога та самовіддача при виконанні складних бойових завдань, як це показали наші побратими, які відстоювали незалежність та територіальну цілісність України…» – сказав підполковник запасу Юрій Рубан.
Редактор Дмитро Кравчук