Юліана Козаченко: “Мешканці Запорізької області задекларували майже 320 мільйонів гривень”

Запоріжці активно декларують свої доходи – з початку року вони подали до фіскальної служби 8600 декларацій, що на 5,7 відсотка випереджає темпи минулого року. Згідно з наданими даними, загальна сума, яку вони отримали торік, склала майже 320 мільйонів гривень.
За результатами декларування бюджети отримають 15,8 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, що перевищує минулорічні надходження на 2,1 мільйона, а також 2,3 мільйона гривень військового збору. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Загалом за три місяці кампанії найбільша кількість декларацій надійшла від громадян, які реалізовували власну сільськогосподарську продукцію – 5,5 тисячі звітів. Про отримання спадщини подано 535 декларацій, 356 – від здавання в оренду нерухомого майна, 164 – від продажу транспорту та нерухомості.
Керівник фіскальної служби області підкреслила, що кампанія декларування завершується 2 травня та закликала тих громадян, які ще не подали декларацію, вже найближчим часом задекларувати доходи.
Нагадаємо, обов’язково необхідно декларувати:
– іноземні доходи;
– доходи у вигляді спадщини та подарунків;
– від продажу або надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
– від продажу цінних паперів та корпоративних прав;
– основну суму боргу за кредитом платника податку, прощеного кредитором за його самостійним рішенням;
– від провадження господарської діяльності або незалежної професійної діяльності (крім підприємців – фізичних осіб, що обрали спрощену систему оподаткування);
– від продажу власної сільськогосподарської продукції;
– інші доходи, які не були оподатковані протягом року.
Декларацію можна подати трьома способами: особисто або уповноваженою на це особою до Центрів обслуговування платників податкових інспекцій (за місцем реєстрації), поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або в режимі он-лайн в Електронному кабінеті за допомогою ключа електронного цифрового підпису (https://cabinet.sfs.gov.uа).
Головне управління ДФС у Запорізькій області