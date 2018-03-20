Чи знаєте ви, як стати власником земельної ділянки і чи готові, взявши землю, дати їй раду?

1.Петро Кралев, краєзнавець,с.Лисогорка:
-В мене є присадибна ділянка, а у жінки є 70 соток розпаюваної землі. Звичайно ми даємо їй раду. Наприклад на присадибній ділянці я вирощую виноград.
2.Ганна Козак, дизайнер:
-На жаль не знаю як стати власником земельної ділянки. Хоча взяти землю і обробляти її хотіли б. Чоловік наприклад бажав би занятися бджільництвом, а я може б вирощувала ягоди для продажу,або іншу городину
3.Ольга Горлова, завідуюча клубом, Вільнянський район:
-Я живу не в селі, а в селищі міського типу. Нам земельні ділянки в особисте користування не надавали. Ось чекаємо виборів до об’єднаної громади, можливо щось зміниться , може і земельні ділянки будуть.
4.Зоя Григорівна, пенсіонерка:
-Як стати власником земельної ділянки зовсім не знаю. А якщо б вона і була, то ані я, ані в моїй родині ніхто б нею не опікувався.
5.Олена Ткачук, викладач, місто Житомир:
-Та хто ж нам дасть ці земельні ділянки? В нас є дача,де ми вирощуємо квіти та картоплю, та продаємо їх оптовикам. А як би була ділянка, то можливо залишила школу аби її обробляти