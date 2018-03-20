День добровольця святкувало Запоріжжя

У Запоріжжі відбулися заходи, приурочені державному святу – Дню українського добровольця. В обласному центрі молоді організували фотовиставку добробатів, на якій фотомайстри представили як портрети нинішніх учасників бойових дій, так і світлини добровольчих підрозділів під час військових операцій.
На свято завітали ветерани антитерористичної операції з родинами, представники громадськості та молодь.
Добровольчий патріотичний рух у нашій області набув розмаху в 2014-2015 роках. Із початком російської агресії та першої хвилі мобілізації за покликом серця до військкоматів прийшли 2700 наших земляків. Від 200 до 300 жителів області пішли до лав добробатів, воювали у складі батальйонів «Донбас», Правий сектор, «Айдар», «Азов» та інших формувань. Десятеро запорізьких добровольців віддали життя за свободу та незалежність України.
Після фотовиставки в Центрі молоді відбувся патріотичний концерт. Він розпочався віршем Віктора Баранова «До українців»:
І що є в нас душа, повна власних чеснот і щедрот,
І що є у нас дума, яка ще од Байди нам в’ється,
І що ми на Вкраїні — таки український народ,
А не просто населення, як це у звітах дається.
І що хміль наш — у пісні, а не в барилах вина.
І що щедрість — в серцях,
а не лиш у крамничних вітринах.
І що є у нас мова, і що українська вона,
Без якої наш край — територія, а не Вкраїна…
Затим ведуча запросила на сцену співака й композитора, заслуженого артиста естрадного мистецтва України Анатолія Сердюка, який виконав Державний гімн України. Його підхопив увесь зал. Співали добровольці, інші воїни Збройних сил і Національної гвардії, гості та запрошені. Потім Анатолій виконав дві пісні про нинішніх воїнів, які боронять рідний край від східного агресора та ліричну «Подарувала матінка сорочку» на слова Віри Коваль.
Співами, танцями, театральними постановками привітали добровольців й інші виконавці та творчі колективи Запоріжжя. Особливо сподобався бійцям виступ самодіяльного народного хору палацу культури «Орбіта» «Запорозькі козаки» під керівництвом Юрія Івченка. «Гарний козак, гарний», «Дума про козацьку чайку», «До війська» та «Козацька дозвільна» – ці мелодійні пісні у виконанні колективу неабияк підняли настрій присутнім у залі. А глядачі віддячили «Запорозьким козакам» щирими оплесками.
Свою майстерність гостям свята продемонстрували вихованці школи «Спас». Потім військовослужбовців-добровольців привітав ветеран полку “Азов”, голова “Національного корпусу” Запоріжжя, організатор заходу Максим Зайченко:
– Ми живемо в буремні часи історичних змін для України. Можливість долучитися до творення нової держави сьогодні є у кожного. Вшанувати силу духу українського добровольця й волонтера та вчинки загиблих героїв – наш спільний обов’язок, – зазначив він.
Вітання від керівництва області передав заступник директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної держадміністрації Олександр Зубченко:
– Добровольцями стали тисячі запоріжців, які захистили наш край від сепаратистів та московських зайд. Першими пішли на фронт усі ті, хто невтомною волонтерською працею допомагав нашим солдатам, рятував поранених, був поруч із родинами загиблих військовослужбовців.
Посадовець вручив грамоти та подяки обласної влади воїнам полку спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України: Дмитру Коряковському, Антону Вторигіну, Тимофію Оринянському, Ігорю Михайлову, Андрію Безуглому, Олександру Раковичу й Артему Ященку.
Потім гарними піснями привітав добровольців творчий колектив ДЮК (керівник Юрій Макаренко) та інші виконавці.
Пилип ЮРИК (текст і фото)