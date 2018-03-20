Депутати відправили у відставку Гонтареву та вимагають розслідувати її діяльність

Фракція «Батьківщини» підтримала відставку голови НБУ В.Гонтаревої та вимагає від НАБУ та САП провести розслідування її діяльності на цій посаді. Про це заявив заступник Голови фракції Сергій Соболєв з трибуни Верховної Ради.
«Звіт Валерії Гонтаревої в парламенті мав би починатися зі звіту НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури про її злочини на посаді. Але парламент голосує за те, щоб задовольнити заяву Валерії Гонтаревої про відставку за власним бажанням. Чи цього чекають громадяни України?», – наголосив політик.
Сергій Соболєв зазначив, що вся країна чекає звільнення Гонтаревої та притягнення її до кримінальної відповідальності за обвал курсу гривні та знищення банківської системи. Представник «Батьківщини» також висловив переконання, що НАБУ та САП мають розслідувати факти причетності Гонтаревої до незаконного виведення в офшори коштів Януковича на суму понад 1,5 млрд доларів через компанію ICU (Investment Capital Ukraine), співвласником якої вона була.
Також у «Батьківщині» переконані, що в зв’язку зі злочинною діяльністю Валерії Гонтаревої формулювання «звільнення за власним бажанням» є щодо неї некоректним. Раніше партія вимагала відставки чиновниці за розвал банківської системи і девальвацію гривні.