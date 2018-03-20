Держава має забезпечити дієву підтримку реформованим виданням

Питання матеріальної підтримки комунальних видань, які завершили процес реформування, обговорювалося на відкритому засіданні Громадської ради при Держкомтелерадіо. Захід, який проведено в Національній спілці журналістів України, зібрав редакторів, представників обласних і районних видань з усієї країни.
– Таку підтримку ми розглядаємо, насамперед, як інструмент укріплення місцевої аудиторії, читачів, – наголосив голова Національної спілки журналістів України на відкритому засіданні в НСЖУ Громадської Ради Держкомтелерадіо.
Член секретаріату і член правління ЗОО НСЖУ, в.о. головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна, взявши участь у заході, підтвердила, що саме колишні комунальні, а нині реформовані видання готові й надалі здійснювати просування державної інформаційної політики в регіонах, що вкрай важливо особливо на територіях, щільно наближених до зони ведення бойових дій за незалежність України. Саме такі видання сьогодні стають у перші лави захисників незалежності нашої держави на передовій інформаційного фронту – битви за інтелект і духовність пересічних громадян. Отже, внесок держави у підтримку таких видань – це фактично внесок у розбудову свідомого громадянського суспільства.
Голова НСЖУ Сергій Томіленко під час обговорення наголосив, що державна фінансова підтримка стане кроком назустріч виданням та їхній читацькій аудиторії. Адже в умовах сьогодення, зважаючи на вартість друку та послуг «Укрпошти», маленьким видання виживати особливо важко.
– Цьогоріч мова йде про спрямування ста тисяч гривень кожній редакції. Зважаючи на те, що нині етап реформування пройшло сто п’ятдесят видань, загальна сума становитиме близько п’ятнадцяти мільйонів гривень – абсолютно прийнятна сума, – наводить цифри Сергій Томіленко. – І хоча ці кошти не розв’яжуть усіх проблем, проте стануть непоганою підтримкою для колективів, що стають на шлях незалежності. Тож НСЖУ підтримує цю ініціативу.
Голова ради директорів Асоціації «Незалежні регіональні видавці України», голова Громадської ради при Держкомтелерадіо Олександр Човган у своєму виступі наголосив: реформування комунальних ЗМІ – це умова демократії та сміливий крок, спрямований на розвиток суспільства.
– Але, щоб цей процес був максимально вдалим і успішним, надто для невеликих видань, потрібна підтримка держави бодай на перших етапах. Приклад, який подала вінницька влада, спрямувавши на кожну комунальну редакцію по тридцять тисяч гривень, справді гідний наслідування, – наголошує Олександр Човган. – Кошти редакціям вкрай потрібні, хоча б для того, аби закрити борги перед друкарнями. У масштабах країни ці борги нині сягають сотень мільйонів гривень.
Національна спілка журналістів України підтримує ініціативу Держкомтелерадіо щодо виділення одноразової допомоги в 100 тисяч гривень кожному з реформованих друкованих видань, підтвердив під час засідання громадської ради при Держкомтелерадіо голова НСЖУ Сергій Томіленко.
– Реформі повірили, друковані ЗМІ працюють незалежно, а держава може одноразово на чесних засадах надати їм фінансову допомогу. Ми розраховували, що вона надаватиметься синхронно із роздержавленням, – сказав Томіленко.
За результатами заходу Держкомтелерадіо звертатиметься до Міністерства фінансів з пропозицією внести зміни до закону “Про Державний бюджет України на 2018 рік” в частині передбачення видатків на державну підтримку реформованим друкованим ЗМІ місцевої сфери розповсюдження. В чинній редакції документа така фінансова підтримка не передбачена. Громадська рада при Держкомтелерадіо схвалила діяльність Держкомтелерадіо з реалізації реформи державних і комунальних друкованих ЗМІ, відстоюванні права реформованих видань місцевої сфери розповсюдження отримати одноразову фінансову підтримку. Також члени ради вирішили звернутися до громадської ради при Міністерстві фінансів з проханням сприяти внесенню відповідних змін до Державного бюджету.
Валерія Юстинюк